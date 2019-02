'Spelers moeten door het vuur gaan', voormalig NAC-trainers vinden dat NAC positief moet blijven

“Daar geloof ik heilig in”, zegt voormalig NAC-trainer Robert Maaskant. De 50-jarige technisch directeur van Almere City FC denkt dat positief zijn alleen maar helpt in de strijd tegen degradatie. “Als alles en iedereen binnen NAC met de neus in dezelfde richting staat, zou het goed moeten komen.”

Mitchell van der Gaag gaf na de nieuwe blamage meermaals aan dat hij niet begreep dat zijn ploeg telkens niet doorheeft wat er op het spel staat. Hij voelde zich in de steek gelaten door zijn spelers. Volgens een deel van de achterban van NAC, zou Van der Gaag het veld moeten ruimen. Hij zou de ploeg niet meer kunnen motiveren.

Spelersgroep

Het is logischerwijs geen voordeel voor Van der Gaag dat een deel van de aanhang de trainer weg wil hebben. Maaskant vertelt dat hijzelf ook wel eens in dergelijke posities heeft gezeten als trainer. “Dat is verschrikkelijk. Het kost ongelooflijk veel energie. Je bent als trainer 24/7 met je vak bezig, je kunt het niet naast je neerleggen. Je probeert alles en elke keer net wat anders om ervoor te zorgen dat die punten worden gehaald. Het antwoord moet nu van de spelers komen.”

Robert Maaskant als trainer van NAC (foto: VI Images).

Daar is Ernie Brandts het mee eens. Brandts was in het seizoen 2007-2008 zelf trainer van de club uit Breda en geeft aan dat vooral de spelers het moeten doen. “Als voetballer moet je voor je trainer, je supporters, je team en jezelf door het vuur gaan. Alles moet wijken voor die overwinning. Die kan het verschil maken.”

Brandts denkt dat een driepunter NAC zomaar eens die boost kan geven, waardoor alles in één keer wel op z’n plek valt. “Maar daarvoor moet je dus wel positief blijven. Ik liet mijn spelers wel eens het gevoel krijgen dat ze beter waren dan ze eigenlijk waren. Maar daardoor groeide het zelfvertrouwen wel en dat kan veel effect hebben op een team.”

Ernie Brandts als trainer van NAC (foto: VI Images).

Hoop

Beide trainers dragen NAC nog altijd een warm hart toe en hopen vooral dat ‘hun club’ het redt dit seizoen. “Ik zou er mijn geld niet op durven zetten”, zegt Maaskant. “Maar ik ben altijd positief en als de spelers er geloof in hebben, zou het toch goed moeten komen.” Ook Brandts heeft de hoop nog dat NAC ook volgend seizoen in de eredivisie speelt. “Een overwinning op korte termijn is daarvoor wel noodzakelijk.”

