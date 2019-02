Berry van Peer laat tijdens Dutch Open zien nog steeds niet af te zijn van 'darteritus' [VIDEO]

SPRUNDEL - Darter Berry van Peer lijkt opnieuw te worstelen met zijn worp. Tijdens de Dutch Open gooide Van Peer een koppelpartij, maar in een video is te zien hoe hij met alle mogelijke moeite de pijlen naar het bord gooit.

Van Peer doet er bijna twee minuten over om de drie pijlen in het bord te krijgen, zo is te zien in de video. Lang of niet, het lukt Van Peer samen met koppelpartner Gino Vos wel zich te plaatsen voor de finale van de Dutch Open.

Grand Slam of Darts

Het is niet de eerste keer dat Van Peer kampt met verschijnselen van de zogeheten 'darts-ziekte' waarbij een darter de pijl niet naar het bord kan gooien. Een weigerende hand, wordt het ook wel eens genoemd. Tijdens de Grand Slam of Darts van 2017 werd Van Peer in één klap wereldnieuws toen hij met de weigerende hand en tranen op het podium stond. Ook toen wilde het maar niet lukken.

Bekijk hieronder dat moment.