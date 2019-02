Willem II creëert kans op kans en is heer en meester, maar verliest toch van FC Groningen

TILBURG - Willem II heeft niet weten te winnen in eigen huis van FC Groningen. De Tilburgers waren de gehele eerste helft de bovenliggende partij, maar gingen wel rusten met een 0-2 achterstand. Ook na rust was Willem II heer en meester, maar de ploeg van Adrie Koster vergat zichzelf te belonen waardoor de bezoekers zegevierden (1-2).

92 minuten op de klok en daar was dan dé kans voor Willem II. Een lange bal van achteruit wordt klaargelegd door Tapia voor Pavlidis, maar de Griek krijgt hem niet in het doel. En dus blijven de Tilburgers op een 1-2 achterstand staan. Kansen, Willem II kreeg er, vooral in de tweede helft, ontzettend veel. Maar veel goals leverde het uiteindelijk niet op voor de Tilburgers.

Klap

FC Groningen nam na 35 minuten spelen de leiding door een fantastische uithaal van Django Warmerdam. De linksback kreeg de bal aangespeeld op zo’n twintig meter van de goal en haalde uit met zijn rechter. Willem II-doelman Timon Wellenreuther was kansloos.

De ploeg van Adrie Koster had de afgelopen drie eredivisiewedstrijden gewonnen, maar zoals wel vaker dit seizoen wil het in eigen huis niet altijd lukken. Zo ook deze keer. Direct na de 0-1 scoorde Groningen meteen voor een tweede keer. Spits Kaj Sierhuis liep slim uit de rug van Thomas Meissner en doordat de bal doorschoof, kon de van Ajax overgekomen spits oog in oog met Wellenreuther de tweede Groningse goal aantekenen.

In het tweede bedrijf probeerde Willem II-trainer Adrie Koster het tij te keren door de Griekse aanvaller Pavlidis in te brengen voor verdediger Thomas Meissner. En dat had effect op het spel van Willem II, aangezien de Tilburgers nog aanvallender voor de dag kwamen dan in de eerste helft. Die aanvallende intenties werden na 56 minuten beloond met de aansluitingstreffer. Marious Vrousai schoof de bal diagonaal langs doelman Padt en bracht zijn ploeg terug in de wedstrijd.

Kansen, kansen, kansen

Willem II kreeg nog genoeg kansen in die tweede helft om de stand weer volledig recht te trekken. Het was eenrichtingsverkeer en onder andere basisdebutant Isak kreeg een kans, maar ook afstandsschoten en corners werden nog gevaarlijk. Doelpuntenmaker Marious Vrousai was nog het dichtst bij de gelijkmaker. Zijn afstandsschot ging richting de kruising, maar Padt kon de bal nog net uit het doel wegtikken.

In een rommelige slotfase lukte het de ploeg van Adrie Koster niet meer om de gelijkmaker te forceren. Ondanks het verlies blijft Willem II op plek negen staan in de eredivisie.