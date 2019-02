Willem II kan tegen FC Groningen winstreeks in eredivisie vergroten naar vier gewonnen duels [LIVE]

TILBURG - Willem II won de afgelopen drie eredivisiewedstrijden en probeert die reeks vanavond door te trekken. FC Groningen komt op bezoek in Tilburg en aan die tegenstander heeft de ploeg van Adrie Koster goede herinneringen. De eerste uitwedstrijd van het seizoen werd daar namelijk gewonnen. Volg het duel tussen de Tilburgers en de Noorderlingen hier LIVE.

TUSSENSTAND: 0-0

Willem II werd naarmate de eerste helft vorderde steeds sterker en kreeg de overhand in de wedstrijd. Het eerste kwartier van de wedstrijd leverde een attractieve wedstrijd op. Beide ploegen speelden aanvallend en kregen kansen op de openingsgoal. Willem II had het lastig in de beginfase van de wedstrijd, waarin FC Groningen de eerste kans kreeg via spits Kaj Sierhuis.

DE OPSTELLINGEN: