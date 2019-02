'Beste directeur van de Efteling..', spottende brief over aanpassingen Carnaval Festival gaat viraal

KAATSHEUVEL - 'De blanke, vrolijk aangeklede poppen met klompen mogen lekker hun rondjes blijven dansen in het Carnaval Festival. Hetgeen natuurlijk niet meer dan logisch is. In Nederland dragen we allemaal klompen en een Volendamkostuum.' Limburger Bas Poell plaatste een van sarcasme doordrenkte brief, gericht aan de directeur van de Efteling, op Facebook. Vierduizend keer werd het schrijfsel gedeeld en veelvuldig werd de brief bejubeld. Alleen niet altijd op de manier waarop Poell gehoopt had, blijkt uit een nieuwe Facebookpost.

Poell reageerde met zijn Facebookpost afgelopen week op de aankondiging van de Efteling dat de Afrikaanse en Aziatische poppen in Carnaval Festival aangepast worden 'aan het huidige tijdsbeeld'.

Zomaar een passage uit de brief: 'Waar ik persoonlijk meer moeite mee heb, is Jokie, het witte clowntje met de grote, rode neus, de rollende ogen, het scheef hangende tongetje en de rode piemelbroek op z'n kop. Zijn vertolking doet vermoeden dat ik als blanke Nederlander 24 uur per dag strak sta van de alcohol en aanvullende verdovende middelen.'

Bekijk de Facebookpost en lees daaronder verder

Naast het flinke aantal likes, namen anderhalf duizend mensen de moeite om op de Facebookpost te reageren. Alleen niet altijd op een manier die Poell toejuicht. Vrijdag plaatste hij een nieuwe post, waarin hij toelicht waarom hij de brief schreef. 'Het was juist de toelichting van de Efteling die me triggerde. De Afrikaanse poppen voldoen niet meer aan de tijdgeest en worden daarom vervangen. Mijn eerste gedachte, de zwartepietendiscussie nog in mijn achterhoofd: zucht, daar gaan we weer. Mijn tweede en derde: val me niet meer lastig met deze flauwekul, als je nieuwe poppen wil zonder kroeshaar of neusringen, bestel ze dan gewoon.'

'Marketingtruc'

Poell, die tekstschrijver is van beroep, vermoedt dat de Efteling heel goed wist dat er veel ophef zou ontstaan. 'Waarom vertellen ze dit überhaupt? De Efteling weet toch ook hoe gevoelig dit ligt in deze tijd waarin voor- en tegenstanders van zwarte piet elkaar naar het leven staan en zelfs een kinderfeest niet meer heilig en veilig is? Is het naïviteit? Of een marketingtruc? Ik hou het op het laatste.'

Niet iedereen begreep zijn intentie, stelt Poell. 'De boosheid zit anno 2019 diep geworteld in onze samenleving'. Een voorbeeld van die boosheid, een reactie geplaatst op de tijdlijn van de Limburger: ‘Kenne die zwarte mongolen niet gelijk met het vliegend tapijt mee?’

Poell besluit zijn meest recente post met de woorden: 'Blank, geel, bruin of zwart: neem jezelf niet zo serieus. Chill. Leef en laat leven!'