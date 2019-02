Deel dit artikel:













Veel politie op de been in Grave, man opgepakt voor beledigen van een agent Bekenden van de politie hadden ruzie. (Foto: Willy Smits/ 112 journaal)

GRAVE - In de De la Genestestraat in Grave was zaterdagavond laat een flinke politiemacht op de been. De politie reageerde op een melding van een steekpartij. Na onderzoek bleek dat er niet gestoken was. Wel was er een ruzie in een huis.

Geschreven door Marjanka Meeuwissen-Oerlemans

Die ruzie liep uit de hand. Een man met een schrammetje bij zijn oor werd aangehouden omdat hij een agent uitschold. Op foto's is te zien dat zeker zes politieauto's naar de straat toekwamen. Ook kwam er een ambulance op de melding af. Die kon onverrichter zake weer vertrekken.



Veel opschudding na een ruzie in de straat. (Foto: SK-media)