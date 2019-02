Vrouw overvallen in trappenhal van flat in Eindhoven: 'Dader had een mes bij zich'

De politie doet onderzoek in de flat aan de Willem van Kesselstraat in Eindhoven. (Foto: Sem van Rijssel/SQ Vision)

EINDHOVEN - De politie onderzoekt een overval in een flat aan de Willem van Kesselstraat in Eindhoven. Die vond zaterdag rond middernacht plaats.

"Een vrouw zou daar in de trappenhal zijn overvallen door een man met een mes", laat een politiewoordvoerder weten.

Buit

De vrouw raakte volgens de politie niet gewond. De dader wordt 20 jaar oud geschat en heeft een donkere huidskleur.

Of hij iets heeft buitgemaakt, is niet bekendgemaakt.

Zoektocht

Agenten gingen in meerdere auto's in de wijk op zoek naar de verdachte. Ook is er door hen met getuigen gesproken.