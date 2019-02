David van der Poel zal nooit uit de schaduw van broer Mathieu komen: 'Hij blijft maar beter worden'

De teller van Mathieu van der Poel staat dit seizoen op 26 overwinningen. Een aantal waar niemand bij in de buurt komt. Broer David won vier veldritten, maar dat was nooit als Mathieu ook aan de start stond. Hij staat in de schaduw van de Europees kampioen, maar eigenlijk heeft hij daar geen problemen mee. "Dat is niet lastig, ik ben dat al een paar jaar gewend."

“Het is niet zo dat ik zelf geen ambitie heb of geen carrière wil maken, daar ben ik ook gewoon mee bezig. Ik hoop dat ik zelf een leuke wedstrijd kan rijden op het WK en met een goed gevoel kan afsluiten.”

'Lever graag paar plekken in voor Mathieu'

David wil graag een goed resultaat rijden, toch kan zijn wereldkampioenschap ook geslaagd zijn als hij geen goede prestatie neerzet. "Als Mathieu wereldkampioen wordt, is het sowieso goed. Als ik dan 25ste ben maakt dat niet uit. Natuurlijk word ik liever vijfde, dat maakt het dan extra mooi. Ik ben hier in eerste instantie om zelf een prestatie af te leveren, maar ik zou graag een paar plaatsen inleveren om hem te zien winnen."

"Ik zou graag een paar plaatsen inleveren om Mathieu wereldkampioen te zien worden"- David over Mathieu

Ooit concurrenten?

Met een vijfjarig contract op zak bij Corendon-Circus krijgt David van der Poel alle tijd om zich verder te ontwikkelen als renner. Bij de ploeg waar ook Mathieu rijdt zal hij waarschijnlijk nooit in een veldrit met zijn broer strijden om de winst. “Ik denk dat dat moeilijk is, zeker omdat je ziet dat Mathieu elk jaar beter en beter blijft worden. Hij is nog steeds jong, ik zie dat niet direct stoppen.”

"Ik hoop vooral constant te worden”, vervolgt David, die wat dat betreft niet tevreden is over het afgelopen seizoen. Een verklaring voor de wisselvalligheid heeft hij niet, maar met het langdurig contract op zak gaat hij juist aan dat punt werken. “Het geeft rust, ik kan een mooi plan uitstippelen om ieder jaar beter worden. En een mooi constant seizoen tussen plek drie en acht zou voor mij dan al mooi zijn.”





[instagram:https://www.instagram.com/p/BtSiwdXhANs/?hl=nl]