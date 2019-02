Moeten studenten Brabantse politiek uit het slop halen?

DEN BOSCH - DEN BOSCH – Moeten studenten de Brabantse politiek uit het slop halen? BrabantAdvies denkt dat het een mogelijkheid is. Die club Brabantse deskundigen, die gevraagd en ongevraagd advies uitbrengt, denkt dat Student Challenges Provinciale Staten kunnen helpen meer invloed te krijgen.

BrabantAdvies schrijft dat in een rapport in de aanloop naar de verkiezingen van Provinciale staten. Over anderhalve maand mogen Brabanders weer naar de stembus om Provinciale Staten te kiezen. Vier jaar geleden nam nog niet de helft van de mensen die moeite

Pijnlijke plek

BrabantAdvies heeft een rapport gemaakt waarin staat hoe Provinciale Staten zich beter kunnen profileren .In het rapport staan voor de hand liggende adviezen. Maar tussen de regels door leggen de rapporteurs ook de vinger op een zere plek: de afstand tussen de beroepsbestuurders binnen Gedeputeerde Staten met hun honderden doorgewinterde ambtenaren en de vrijetijdsbestuurders van Provinciale Staten die het werk er bij moeten doen naast meestal drukke banen.

Coalitieakkoord

Nu is het nog steeds zo dat Gedeputeerde Staten voor het merendeel bepalen welke onderwerpen er op de agenda komen. BrabantAdvies stelt voor dat Provinciale Staten direct na de verkiezingen zelf een agenda opstellen met onderwerpen waarover zij de komende vier jaar besluiten willen nemen. Een soort coalitieakkoord op hoofdlijnen in het Brabantse Parlement zelf. Dan kunnen ze gaande de rit altijd nog een robbertje vechten over hoe dat besluit er dan uit moet zien.

Student Challenges

BrabantAdvies stelt ook voor om gebruik te maken van van Student Challenges. Hierbij krijgen studenten een vraagstuk voorgelegd zonder beoogde oplossing. “Zo krijgen ze echt de ruimte om nieuwe oplossingen te zoeken. Dit levert input op om te agenderen. Voorbeeld is de challenge rondom 'big data' met studenten van Avans Breda en Fontys ICT Eindhoven” aldus Brabant advies.

Omdat Provinciale Staten toch niet echt een politiek strijdtoneel zijn, adviseert BrabantAdvies de Statenleden vooral naar samenwerking te zoeken. Zowel met groepen burgers die iets willen, met gemeentebesturen en met regionale besturen. PS moeten daarbij vooral een verbindende rol spelen.