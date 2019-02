Wereldkampioen veldrijden Inge van der Heijden trekt regenboogtrui voorlopig niet meer uit

BOGENSE - De kersverse wereldkampioen veldrijden bij de beloften Inge van der Heijden trekt haar regenboogtrui voorlopig niet meer uit. “Ik ben superblij met deze titel. Daarvoor ben ik naar Denemarken gekomen. De huldigingstrui is nog net iets te groot, maar dat geeft helemaal niets”, glundert de 19-jarige kampioene uit Schaijk tijdens een eerste reactie in het radioprogramma Sportlunch.

Het besef wereldkampioen te zijn is er nog niet. “Het moet allemaal nog tot me doordringen”, zegt Van der Heijden. “Het is echt geweldig om hier te winnen. Een mooi parcours, veel publiek en mijn familie erbij.” Door alle beslommeringen na de wedstrijd duurde het even voordat de veldrijdster in de armen van haar ouders en broer kon vallen. “Het is superfijn om op dit moment je familie om je heen te hebben.”

Het duurde lang voordat de strijd om het wereldkampioenschap bij de belofte losbarstte. “Normaal gesproken wordt het rennersveld al vrij snel uit elkaar gereden en wordt het een lastige wedstrijd. Nu bleef het tot aan de laatste ronde bij elkaar. Met z’n tienen gingen we de laatste ronde in. Super spannend, iedereen kon nog op het podium eindigen.”

Demarrage

In de laatste ronde plaatste Van der Heijden haar demarrage. “Op het schuine gedeelte van het parcours versnelde ik. Mijn concurrente kwam in de afdaling nog voorbij waardoor ik paar seconden moest laten. Richting de eindstreep trok ik vol naar haar toe en won.”

Met beide armen in de lucht en een luide juichkreet kwam ze over de meet. “We gaan eerst een feestje bouwen. De regenboogtrui? Die komt in de huiskamer te hangen zodat iedereen hem kan zien.”