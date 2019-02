Deel dit artikel:













Iedereen gunt Mathieu van der Poel de wereldtitel, zelfs de Belgen Veel fans van het veldrijden rekenen op WK-titel Mathieu van der Poel (foto: VI Images).

BOGENSE - De sfeer bij het WK veldrijden in Bogense is goed. Er is van de fans wat kritiek op de organisatie en het parcours, maar dat mag de pret niet drukken. Zeker niet kort voor het slotstuk van het WK, de strijd om de wereldtitel bij de mannen. Wie die wedstrijd gaat winnen is volgens de fans in Denemarken wel duidelijk: Mathieu van der Poel. Dat denken zelfs de Belgen.

Geschreven door Fabian Eijkhout

Na zo'n superjaar waarin Van der Poel bijna alles won wat hij kon winnen, is het juist op de dag van het WK spannend of hij ook dan de sterkste is. Het ging al eerder mis. En dat weten ook zijn fans. "De spanning is zeker groot. De trui moet mee naar Nederland", zegt Ricardo Rens van de officiële supportersploeg van Van der Poel. Belgen rekenen nergens op

Een rondje langs de Belgische wielerfans langs het parcours in Bogense maakt duidelijk dat er weinig vertrouwen is in een zege van Wout van Aert of Toon Aerts. Ze gunnen het hem ook. "Hij is heel het jaar al de beste, ik zou niet weten waarom dat nu niet zo zou zijn. Maar hij moet het nog wel even doen", aldus een realistische Belg.