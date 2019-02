Luuk de Jong leidt PSV met ruime cijfers langs Fortuna Sittard

EINDHOVEN - Koploper PSV heeft zondagmiddag een soepele overwinning geboekt op Fortuna Sittard. Dankzij onder meer een hattrick van Luuk de Jong werden de Limburgers met 5-0 naar huis gestuurd.

De Jong was na zeven minuten al dicht bij de openingstreffer, maar stuitte op Fortuna-doelman Koselev. De sluitpost was een minuut later echter kansloos op een prachtige uithaal van Pereiro: 1-0. Malen kreeg daarna terecht geel voor een wilde charge.

Periero was na 23 minuten opnieuw gevaarlijk, maar na een mooie slalom schoot hij rakelings naast. Dumfries stuitte vervolgens op Koselev, waarna Essers rood kreeg en de Limburgers na een halfuur al met tien man kwamen te staan.

Cody Gakpo verving aan het begin van de tweede helft Donyell Malen, die eerder tweemaal ontsnapte aan rood. PSV speelde vervolgens verre van groots, maar kwam via Luuk de Jong wel op 2-0. Het was zijn honderdste treffer in Eindhovense dienst en natuurlijk was ook deze met het hoofd. Cody Gakpo tekende vlak daarna met een prachtige streep voor de 3-0.



Steven Bergwijn kreeg het stadion daarna stil toen hij verkeerd neerkwam en zichzelf ogenschijnlijk ernstig blesseerde. Hij moest per brancard het veld af.

Luuk de Jong tekende daarna, op aangeven van Angelino, voor de 4-0 en vlak voor tijd ook nog voor de vijfde Eindhovense treffer.