Volg hier live de hoogtepunten bij PSV - Fortuna Sittard

EINDHOVEN - In de Eredvisie neemt koploper PSV het zondagmiddag op tegen Fortuna Sittard. Omroep Brabant houdt de hoogtepunten live voor je bij. De tussenstand is 2-0.

Luuk de Jong was na zeven minuten al dicht bij de openingstreffer, maar stuitte op Fortuna-doelman Koselev. De sluitpost was een minuut later echter kansloos op een prachtige uithaal van Pereiro: 1-0. Malen kreeg daarna terecht geel voor een wilde charge.

Periero was na 23 minuten opnieuw gevaarlijk, maar na een mooie slalom schoot hij rakelings naast. Dumfries stuitte vervolgens op Koselev, waarna Essers rood kreeg en de Limburgers na een halfuur al met tien man kwamen te staan.

Cody Gakpo verving aan het begin van de tweede helft Donyell Malen, die eerder tweemaal ontsnapte aan rood. PSV speelde vervolgens verre van groots, maar kwam via Luuk de Jong wel op 2-0. Het was zijn honderdste treffer in Eindhovense dienst.

Minuut stilte

Donyell Malen vervangt Hirving Lozano en verder start ook Gaston Pereiro weer in de basis. Joël Piroe zit voor het eerst bij de selectie. Het duel werd voorafgegaan met een minuut stilte voor de overleden Jurrie Koolhof, tweevoudig PSV-topscorer.