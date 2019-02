Alleenheerser Mathieu van der Poel pakt wereldtitel veldrijden

ODENSE - Mathieu van der Poel heeft zondag de wereldtitel veldrijden veroverd. De topfavoriet was in het Deense Bogense zoals verwacht een klasse beter dan de rest.

De 24-jarige Brabander moest er even op wachten want de afgelopen drie jaar werd hij telkens afgetroefd door Wout van Aert. De Belg was ook dit jaar lang zijn enige belager, maar verloor halverwege de wedstrijd al terrein op Van der Poel die het hele seizoen heerste in de crossen.

De titelverdediger zag Toon Aerts in de slotfase passeren, maar profiteerde van een val van zijn landgenoot. Op 16 seconden pakte Van Aert het zilver, voor Aerts.

Van der Poel was in 2015 in het Tsjechische Tábor de jongste wereldkampioen veldrijden ooit bij de eliterenners. Het afgelopen jaar werd hij Europees kampioen in het veld en Nederlands kampioen op de weg. Ook pakte hij brons bij het WK mountainbike.

Zwaar

"Het was een lange wedstrijd, op een zwaar parcours waarop het moeilijk was om snelheid te maken'', vertelde Van der Poel. "Ik voelde me goed, ik moest mentaal ook sterk zijn nadat Van Aert terugkwam. Ik had veel vertrouwen en heb natuurlijk een ongelooflijk seizoen achter de rug, maar het blijft een WK'', aldus Van der Poel.





Hoogtepunten

Ronde 12

De bel is gegaan! Laatste ronde voor Van der Poel.

Ronde 11

Van Aert moet ineens gaan knokken om het zilver, aangezien Toon Aerts bezig is aan een opmars. Het zal Mathieu van der Poel allemaal worst wezen.

Ronde 10

Spannend is het al lang niet meer en Wout van Aert heeft een mirakel nodig om zijn regenboogtrui te prolongeren. Mathieu van der Poel nog altijd soeverein aan kop. Klein uur gereden en de Belgen zijn in geen velden of wegen te bekennen. Het verschil is 34 seconden.

Ronde 9

Van der Poel streept weer een rondje af op weg naar de titel. Hoe groot is het gat naar Van Aert? 29 seconden!

Ronde 8

Voor de man in de regenboogtrui is Van der Poel een verre oranje stip aan de horizon. Drie kwartier gekoerst, schuim op de mond van de man met rugnummer 1 en een gat van liefst 25 seconden!

Ronde 7

Kan dit nog fout gaan? Waarschijnlijk niet. Van der Poel rijdt een technisch perfecte race.

Ronde 6

Van der Poel heeft stiekem toch al weer behoorlijk afstand genomen van Van Aert. Aan de streep is het verschil opgelopen tot veertien seconden. En zo'n voorsprong gaf Van der Poel dit seizoen nooit uit handen.

Ronde 5

Wout van Aert sluit aan bij Van der Poel. De twee rivalen hebben een gat van 20 seconden naar de rest van het veld. Maar aan het einde van de ronde lijkt de Belg zijn inspanningen te moeten bekopen en slaat VDP weer een gat.

Ronde 4

Wout van Aert is de enige die nog enigszins in het spoor van Van der Poel kan blijven. Het verschil is een seconde of vijf.

Ronde 3

En daar is de versnelling van Mathieu van der Poel! Hij slaat een gaatje van een paar seconden. Ploeggenoot Lars van der Haar haalt het niet in zijn hoofd om Van der Poel achterna te gaan en de Belgen zijn te laat.

Ronde 2

Het is nog altijd oranje en blauw voorin. De verschillen zijn klein.

Ronde 1

Een grote kopgroep met Nederlanders, Belgen en een verdwaalde Spanjaard. De rest van het veld is al nergens meer te bekennen.