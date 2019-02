Volg hier live de jacht op de wereldtitel veldrijden van Mathieu van der Poel

ODENSE - Mathieu van der Poel is op jacht naar de wereldtitel veldrijden veroverd. De topfavoriet aast in het Deense Odense op de regenboogtrui en Omroep Brabant houdt de hoogtepunten live voor je bij.

Ronde 6

Van der Poel heeft stiekem toch al weer behoorlijk afstand genomen van Van Aert. Aan de streep is het verschil opgelopen tot veertien seconden. En zo'n voorsprong gaf Van der Poel dit seizoen nooit uit handen.

Ronde 5

Wout van Aert sluit aan bij Van der Poel. De twee rivalen hebben een gat van 20 seconden naar de rest van het veld. Maar aan het einde van de ronde lijkt de Belg zijn inspanningen te moeten bekopen en slaat VDP weer een gat.

Ronde 4

Wout van Aert is de enige die nog enigszins in het spoor van Van der Poel kan blijven. Het verschil is een seconde of vijf.

Ronde 3

En daar is de versnelling van Mathieu van der Poel! Hij slaat een gaatje van een paar seconden. Ploeggenoot Lars van der Haar haalt het niet in zijn hoofd om Van der Poel achterna te gaan en de Belgen zijn te laat.

Ronde 2

Het is nog altijd oranje en blauw voorin. De verschillen zijn klein.

Ronde 1

Een grote kopgroep met Nederlanders, Belgen en een verdwaalde Spanjaard. De rest van het veld is al nergens meer te bekennen.