Jack's Casino in Tilburg ontruimd om vreemde lucht, bijna tachtig mensen op straat Foto: Toby de Kort/De Kort Media

TILBURG - Jack's Casino in Tilburg is zondag rond 15.45 uur ontruimd nadat medewerkers een vreemde schroeilucht roken. Ze belden de hulpdiensten. De 79 gasten en medewerkers die in het casino aanwezig waren, moesten naar buiten. De brandweer heeft metingen verricht, ook de politie kwam kijken.

Geschreven door Malini Witlox

Volgens een woordvoerder van de brandweer is er niets gevonden. Rond half vijf mocht iedereen weer naar binnen.