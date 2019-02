Deel dit artikel:













Meestal kunnen duiven prima zelf een boom verlaten, maar deze moest door de brandweer worden gered De duif kon uit het net worden gered. (Foto: Tom van der Put)

ZUNDERT - De brandweer die uitrukt om een kat uit een boom te bevrijden, dat hoor je nogal eens. Maar een duif die hulp nodig heeft? Minder gebruikelijk. Toch was dat precies wat er zondagmiddag in Zundert aan de hand was.

Geschreven door Marjanka Meeuwissen

De onfortuinlijke duif zat verstrikt in een net dat rondom de boom hangt. Volgens buurtbewoners hangt dat daar na klachten over afvallende bladeren. Twee brandweermannen uit Breda rukten uit met een hoogwerker. Duif vloog niet weg

Met een schaartje werd het net rondom de duif losgeknipt. Na de reddingsactie vloog het diertje niet weg. Volgens een getuige bestond het vermoeden dat de vogel langere tijd heeft vastgezeten en zou er worden uitgezocht of het diertje naar een vogelopvang kon worden gebracht. Of dit ook daadwerkelijk is gebeurd, is niet bekend.