Cody Gakpo geniet van gouden invalbeurt: 'Ik ben blij dat ik op deze manier kon helpen'

Cody Gapko in actie tegen Fortuna Sittard. (foto: VI Images)

EINDHOVEN - Cody Gakpo (19) maakte zondagmiddag zijn eerste eredivisiegoal. De jonge PSV'er kwam als invaller tegen Fortuna Sittard binnen de lijnen en had weinig tijd nodig om zijn visitekaartje af te geven. "Die bal zat er goed in. Daar mag ik wel blij mee zijn."

Cody, ga jij jouw treffer (een mooi schot van afstand, red.) zondagavond nog ouderwets terugkijken bij Studio Sport?

"Ik ga eerst naar mijn ouders. Even kijken wat de planning daar is. Misschien staat de tv wel aan."

Je komt uit Eindhoven. Ik neem aan dat je meeste vrienden fan van PSV zijn?

"Anders zouden het mijn vrienden niet zijn, toch?"

1-0 voor jou. Heb je veel appjes gekregen?

"Ik heb net eventjes gekeken en het waren er veel. Maar ik heb nog geen berichten teruggestuurd. Het waren er simpelweg te veel. Dat komt straks wel."

Je viel in de rust in voor Donyell Malen. Hoe vond je zelf dat het ging?

"Het ging goed. Ik maakte de derde goal. Daarmee beslisten we de wedstrijd. Ik ben blij dat ik het elftal op deze manier kon helpen."

Dit smaakt vast naar meer. Wat is je ambitie voor de rest van het seizoen?

"Het maken van zoveel mogelijk speelminuten. Kijken hoe ik het daarin doe en uiteraard hoop ik zoveel mogelijk te scoren."

PSV won zondagmiddag met 5-0 in de eredivisie van Fortuna Sittard en blijft op koers voor de 25ste landstitel.