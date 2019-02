Mohammed Ihattaren over kleedkamer van PSV: 'Zijn ook lieve jongens'

EINDHOVEN - Over iets meer dan een week mag hij zeventien kaarsjes uitblazen. Mohammed Ihattaren is nog hartstikke jong, maar trainer Mark van Bommel vindt hem oud en goed genoeg om in het eerste van PSV te spelen.

Dat Ihattaren een groot talent is, ziet een liefhebber vrij snel. Tegen FC Groningen, vorig weekeinde, mocht de aanvallende middenvelder een paar tellen meedoen en maakte hij zijn officiële debuut. Zondag kreeg de Utrechter ruim een half uur speeltijd. Hij verving Steven Bergwijn die met een ogenschijnlijk zware blessure van het veld ging.

"Ik zag het gebeuren", vertelt Ihattaren over het vervelende moment van zijn collega. Bergwijn kwam ongelukkig ten val. "De trainer riep dat ik warm moest gaan lopen. Het is sneu voor Steven. Ik hoop dat hij snel terug is."

Oogt niet zenuwachtig

Ihattaren kwam in het veld tegen Fortuna Sittard (5-0 winst) en stond erbij alsof hij al jarenlang ervaring heeft in de eredivisie. De jongeling is dan ook niet zo snel onder de indruk. Ook niet van de kleedkamer van PSV, waar toch de nodige ‘grote spelers’ in zitten. "Dat zijn ook lieve jongens. Ze nemen me op sleeptouw. Dat is mooi. Ik ben daarom ook niet zenuwachtig of zo."

Hij vervolgt: "Het is mooi om te zien hoe de jongens zich voorbereiden op een wedstrijd. Ik mag nu de kleedkamer met ze delen en ben onderdeel van het team. Dat is mooi om mee te maken."

Bergwijn ligt er misschien wel een tijdje uit, maar Ihattaren blijft over zijn eigen bijdrage en kansen bescheiden. "Ik probeer zoveel mogelijk te leren. Het is fijn minuten te maken en natuurlijk doe ik er alles aan om stappen te blijven zetten. Maar ik kan ook veel leren op de trainingen. Ik moet eerst daar mijn best doen, dan zien we het wel."