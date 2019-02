Brand in partycentrum in Etten-Leur: 'Blijf uit de rook'

ETTEN-LEUR - Er woedt maandagochtend een grote brand bij het partycentrum aan de Hoge Neerstraat in Etten-Leur. Er zijn voor zover bekend geen gewonden gevallen, zo laat de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant weten.

Het gaat om een gebouw met een rieten kap. Het vuur woedt aan de korte zijde van het pand. "Er komt veel rook vrij bij de brand", vertelt een woordvoerder van de veiligheidsregio. "Mensen moeten uit de rook blijven", is haar advies.

Niemand aanwezig

De brand brak even na half acht uit. Er was toen niemand in het pand aanwezig. Ook in het woonhuis direct naast het brandende pand is niemand thuis.