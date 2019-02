Partycentrum Etten-Leur volledig verwoest door grote brand

ETTEN-LEUR - Het partycentrum van De Hoge Neer aan de Hoge Neerstraat in Etten-Leur is maandagochtend verwoest door een grote brand. De vlammen slaan uit het dak en de brandweer probeert te voorkomen dat deze overslaan naar een naastgelegen restaurant. Er komt veel rook vrij en mensen wordt geadviseerd om ramen en deuren te sluiten.

Het pand staat volledig in brand, meldt de Veiligheidsregio Midden- en West Brabant. De brandweer laat het gebouw gecontroleerd uitbranden.

"Er komt veel rook vrij bij de brand", vertelt een woordvoerder van de veiligheidsregio. De rook trekt over de Bredaseweg richting kantoren en een huisartsenpost. "Mensen moeten uit de rook blijven", is haar advies. Bij overlast van de rook kunnen mensen het beste ramen en deuren sluiten en de ventilatie uitschakelen.

Wegen afgesloten

Vanwege de brand zijn meerdere wegen in de buurt afgesloten: het gaat om de Bredaseweg, Olympiade en de Vlaamse Schuur. Kantoren aan de Bredaseweg wordt geadviseerd ramen en deuren te sluiten.

Niemand aanwezig

De brand brak even na half acht uit onder de kap van het gebouw. Er was toen niemand in het pand aanwezig. Ook in het woonhuis direct naast het brandende pand is niemand thuis. Er is nog geprobeerd om te voorkomen dat het vuur oversloeg naar de rieten kap, maar dat lukte dus niet.

De Hoge Neer is naast een partycentrum ook een pannenkoekenrestaurant. Verder zit er ook een gewoon restaurant en een speeltuin op de locatie.