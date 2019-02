Deel dit artikel:













Zeer grote brand in papieropslagloods in Tilburg: 'Vlammen slaan uit het dak' Vlammen uit het dak bij de papierloods. Foto: Kamiel Sanders Foto: Kamiel Sanders

TILBURG - In een papieropslagloods aan De Posthoornstraat in Tilburg is maandagochtend een zeer grote brand uitgebroken. Bij de brand komt veel rook vrij.

"Het leek in eerste instantie mee te vallen", vertelt Kamiel Sanders, die goed uitzicht heeft op de brand. "Maar sinds een paar minuten slaan de vlammen uit het dak en wordt het erger." De rookwolken zijn tot in de verre omtrek te zien. De Veiligheidsregio adviseert ramen en deuren te sluiten. Ook moeten ventilatiesystemen worden uitgeschakeld. De loods op industrieterrein Kraaiven heeft een oppervlakte van 6000 vierkante meter.

De brandweer is met veel materieel uitgerukt.