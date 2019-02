Deel dit artikel:













Zeer grote brand in papieropslagloods van Huijbtrex in Tilburg: 'Vlammen slaan uit het dak' Foto: Niels Penninkhof Foto: Jordy van de Sanden Foto: Kamiel Sanders Foto: Kamiel Sanders Foto: Toby de Kort / De Kort Media Vlammen uit het dak bij de papierloods. Foto: Kamiel Sanders

TILBURG - In een papieropslagloods van het bedrijf Huijbtrex aan De Posthoornstraat in Tilburg is maandagochtend een zeer grote brand uitgebroken. Bij de brand komt veel rook vrij.

"Het leek in eerste instantie mee te vallen", vertelt Kamiel Sanders, die goed uitzicht heeft op de brand. "Maar sinds een paar minuten slaan de vlammen uit het dak en wordt het erger." In de loods liggen volgens de Veiligheidsregio voornamelijk toiletpapier en tissues opgeslagen. "De brand is daardoor lastig te bestrijden. Het blussen kan nog uren duren", laat verslaggever Tom van den Oetelaar vanaf plaats van de brand weten.



Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio is er kans op uitbreiding. De brandweer wil voorkomen dat de brand overslaat naar andere panden. De omliggende bedrijfspanden zijn ontruimd. Om hoeveel bedrijven en medewerkers het gaat kon de woordvoerder van de Veiligheidsregio nog niet zeggen.

Ramen en deuren dicht

De rookwolken zijn tot in de verre omtrek te zien. De Veiligheidsregio adviseert ramen en deuren te sluiten. Ook moeten ventilatiesystemen worden uitgeschakeld. De loods op industrieterrein Kraaiven heeft een oppervlakte van 6000 vierkante meter. De brandweer is met vijf bluswagens en een watertankwagen aanwezig om de brand te blussen. Van de brandende loods is al een deel ingestort.







Foto: Facebook / Conny van Dijk