Vrachtwagenchauffeur en bijrijder mogelijk overvallen Etten-Leur, politie neemt zaak 'zeer serieus'

ETTEN-LEUR - Een Spaanse vrachtwagenchauffeur en zijn bijrijder zouden maandagochtend zijn overvallen. Dit hebben ze gemeld bij de politie. Het is echter niet helemaal duidelijk wat er precies is gebeurd.

De melding wordt volgens een woordvoerder van de politie 'zeer serieus genomen'. Meer dan dat wil hij maandagochtend niet kwijt over de zaak.

Nog veel vraagtekens

Het tweetal staat met hun truck op een parkeerplaats aan de Parallelweg in Etten-Leur. Het is niet duidelijk of ze op die plek overvallen zouden zijn.

Onduidelijk is of de twee gewond zijn geraakt en of er iets is buitgemaakt. In het belang van het onderzoek brengt de politie hierover niks naar buiten.