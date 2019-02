BZB stopt met touren, want zanger Fred wil meer tijd voor zijn gezin en zijn restaurant

BZB op Paaspop in 2016 (foto: Bart Heemskerk).

VOLKEL - De band BZB (voorheen Band Zonder Banaan) uit Volkel kondigt aan dat 2019 het laatste jaar is waarin ze op concerttournee gaat. Zanger Fred van Dijk wil meer tijd vrijmaken voor zijn gezin en zijn eigen restaurant. Een andere zanger is geen optie, dus houdt de band zijn agenda voor volgend jaar zo goed als leeg.

In 2020 treedt de band wel op tijdens zijn eigen Alle Remmen Los Festival. Dit festival op Hemelvaartsdag ontstond in 2018 toen de band zijn 25-jarig jubileum vierden. De mannen zijn ook nog op Festyland in Volkel te zien.

Bandmanager Rien Somers sluit niet uit dat ze uitzonderingen maken voor een optreden. “Als bijvoorbeeld Pinkpopdirecteur Jan Smeets belt, dan maken we graag een uitzondering.” In 2019 wordt er ook al rekening gehouden met Fred en is de agenda niet helemaal volgepland.





Presentatie nieuw album

Eind oktober presenteerde de band zijn nieuwe album: Domme Dingen Doen. De mannen deden dit op een opvallende manier. Ze gaven twaalf optredens in alle provincies van ons land op één dag. In Brabant kozen ze voor Udenhout. Op deze nieuwe plaat is muziek te horen van hun oude roots: stevige folkrock met een hoog feestgehalte.

De band stond al op grote festivals, met namen als Pinkpop, Parkpop, Lowlands, Paaspop en de Zwarte Cross.

Schoolband

De band begon in 1992 als schoolband en telt zes bandleden. Naast zanger Fred maken Dick, Erik, Robert, Leroy en Willem ook deel uit van de band.