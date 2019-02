Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











100.000 euro voor deelnemers Postcode Loterij in Hoeven Nicolette van Dam deelt de prijzen uit (Foto: Nationale Postcode Loterij)

HOEVEN - Elf inwoners van Hoeven zullen voorlopig geen geldzorgen hebben, want ze hebben samen 100.000 euro gewonnen bij de Postcode Loterij. Zaterdag werd bekendgemaakt dat de ‘Buurt-Ton’ is gevallen op postcode 4741 RS, in de Sint Bernardusstraat.

Geschreven door Marlou van den Broek

De Buurt-Ton wordt wekelijks bekendgemaakt. Het bedrag van 100.000 euro wordt verdeeld over de deelnemers aan de Postcode Loterij in de winnende postcode. Het geldbedrag is niet voor iedereen gelijk, omdat het bedrag afhankelijk is van het aantal loten waarmee je speelt. Vijf mensen winnen het bedrag van 12.500 euro en zes mensen winnen het bedrag van 6.250 euro.