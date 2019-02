Niet één school in Brabant doet mee aan actie om zieke leraren niet te vervangen

Vereniging AVS wil met deze oproep aan de politiek en de samenleving het signaal afgeven dat het schoolleiders te veel tijd kost om een vervanger te vinden als docenten zich ziek melden. Het onderwijs staat al langer onder druk. De actie wordt als sympathiek gezien, maar toch kiezen de scholen in Brabant ervoor om leerlingen niet automatisch naar huis te sturen bij een zieke leraar.

De invallerspool Leswerk regelt vervangende docenten op 240 basisscholen in Brabant. “Niet één van de 240 basisscholen geeft gehoor aan de oproep”, zegt Queenie Brouwers van deze organisatie.

Nee verkopen

Brouwers geeft aan dat het de afgelopen twee weken hartstikke druk is geweest en dat ze meerdere keren geen vervangers meer hadden. “Vijf jaar geleden hoefde ik nooit een nee te verkopen. Nu moet ik dat soms meerdere keren per dag.”

Hanneke Hens, directeur van basisschool De Groote Wielen in Rosmalen kan daar over meepraten. "Drie jaar geleden hoefde ik maar een verzoek neer te leggen en ik had een vervangende docent. Tegenwoordig krijg ik 99% van de gevallen nee op het rekest".

Hoewel de nood zo hoog is, stuurde haar school de ouders een brief. Ze doen niet mee aan de actie.

De brief van de ATO Scholenkring

Staken

Op de vraag waarom de scholen geen gehoor geven aan de oproep om de leerlingen naar huis te sturen, antwoordt Hens dat het geen oplossing is voor het probleem. "Het moment dat we kinderen naar huis moeten sturen omdat we echt niemand meer voor de klas kunnen krijgen, komt echt wel. Maar om nu al het bijltje erbij neer te gooien kan je ouders ook niet aandoen. Die hebben echt een probleem als kinderen ineens thuis moeten blijven."

Queenie Brouwers van Leswerk denkt dat deze actie een indirect signaal afgeeft. “Als leraren besluiten te staken, doen ze dat bewust en weten ze ook dat ze ouders met een probleem opzadelen. Bij deze actie hebben alleen de ouders van leerlingen met een zieke leraar een probleem, maar die leraar heeft er niet voor gekozen om juist nu ziek te zijn.”

Brouwers denkt ook dat het werk alleen maar verzwaard wordt voor leraren. “Het is al moeilijk om je ziek te melden, maar als je weet dat er geen vervanger wordt gezocht, is dat nog moeilijker.”

Dommelgroep

Waar het wél goed gaat in Brabant is in het hele stuk tussen Den Bosch, Eindhoven en Tilburg. 42 scholen in dat gebied kunnen een beroep doen op de Dommelgroep. Die levert vervangers en dat gaat nog steeds uitstekend, vertelt coördinator Rita Kanters.

"Afgelopen januari hebben van deze 42 scholen in totaal 2231 aanvragen gekregen voor vervangers. Daar hebben we maar 38 keer 'nee' op moeten verkopen. Dat is maar in 1,7% van de gevallen". Dat de vervangingspool in dit deel van de provincie wel op orde is, komt doordat er al sinds 2004 wordt gewerkt aan een stabiel bestand, zegt Kanters. De pool bevat dan ook een grote groep doorgewinterde docenten die zeer flexibel zijn.









Bijspringen in bijvoorbeeld de regio Den Bosch gaat helaas niet, zegt Kanters. "De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat we dat niet kunnen. Vandaag zijn we ook weer heel blij dat we niemand tekort zijn gekomen maar ook niemand over hadden. We hebben helaas niet voldoende mensen om ook te kunnen leveren aan andere pools."

Landelijke staking

Het tekort aan leerkrachten en dus ook aan invallers zal voorlopig nog niet zijn opgelost. Op 15 maart wordt er in heel Nederland gestaakt voor meer investeringen in het onderwijs.