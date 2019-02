Ongeluk met aanhanger bij Lierop, files op A67 weer voorbij

De oorzaak van de files is een eenzijdig ongeluk. (Foto: Dave Hendriks/SQ Vision)

LIEROP - Door een ongeluk met een auto met aanhanger bij Lierop, stonden er maandagmiddag lange files aan beide kanten van de A67. Tussen Liessel en Geldrop staat rond halfzes nog zo’n drie kilometer file. Tussen knooppunt de Hogt bij Eindhoven en Someren staat zo’n vier kilometer.

De vertraging is in beide richtingen nog maar een paar minuten.

Ongeluk

Het is niet duidelijk hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. De aanhanger kwam in de middenberm terecht. Er was geen ander verkeer bij betrokken. Twee takelwagens zorgen ervoor dat de auto en de aanhanger worden geborgen. De bestuurder raakte niet gewond.

Volgens een ooggetuige is de politie druk bezig met het op de bon slingeren van bestuurders die het ongeluk filmen met hun telefoons.