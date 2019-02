Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Man en vrouw opgepakt na vondst pistool in huis Baarle-Nassau Archieffoto

BAARLE-NASSAU - Een man (39) en een vrouw (29) zijn zondagmiddag rond één uur aangehouden in hun huis in Baarle-Nassau. In het huis van het stel vonden agenten een vuurwapen, 14 stuks munitie en een balletjespistool.

Geschreven door Corné Verschuren

De politie doorzocht het huis na een tip dat een van de bewoners een vuurwapen zou hebben. De twee verdachten zitten nog vast.