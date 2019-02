Sophie Ousri maakt kans op drie VEED Awards, de 'Oscars' voor Nederlandse YouTubers

Sophie Ousri is genomineerd voor de VEED Awards in drie categorieën

EINDHOVEN - StukTV, Famke Louise en Anna Nooshin sleepten ze vorig jaar al binnen: de VEED Awards, oftewel de 'Oscars' voor Nederlandse YouTubers. Dit jaar is de Eindhovense Sophie Ousri genomineerd voor maar liefst drie awards: ‘Beste vrouwelijke YouTuber’, ‘Beste YouTube-video’, en ‘Beste muziek-YouTuber’.

Haar motto luidt: ‘Hoe ongemakkelijker, hoe beter’. En dat zie je terug in haar video’s. In de volgende video bijvoorbeeld, waarin ze een parodie heeft gemaakt op een liedje van de Amerikaanse zangeres Taylor Swift:

Sophie is anders dan andere YouTubers, omdat ze verschillende kanten van zichzelf laat zien. Buiten dat ze parodieën maakt, doet ze verschillende experimenten en zingt ze ook haar eigen liedjes. In deze video zingt ze een eigen lied over boodschappen doen:

De afgelopen weken mochten fans stemmen op hun favoriete YouTuber. Sophie is vervolgens genomineerd in drie categorieën.

Dit jaar worden de VEED Awards voor de vijfde keer uitgereikt. Zaterdag 23 maart worden de winnaars bekend gemaakt in de AFAS Live. Verschillende artiesten komen hierbij optreden, waaronder StukTV, Famke Louise, Davina Michelle en Nick & Simon.

Opnieuw genomineerd

Sophie is nog maar twee jaar bezig, maar ze heeft nu al ruim 87.000 abonnees op YouTube. Vorig jaar was ze genomineerd voor een VEED Award in de categorie ‘Beste nieuwkomer’.