Prins Leroy d'n Urste glijdt uit in de sneeuw en breekt zijn enkel: carnaval met gips en zonder bier

MIERLO - Het wordt een iets andere carnaval dan Leroy Roodvoets, Prins Leroy d'n Urste van Mierlo, van te voren had gedacht. Zoals het hoort, staat hij bovenop de prinsenwagen en loopt hij voorop in de polonaise, maar nu met één been in het gips. Hij heeft namelijk net een maand voor carnaval zijn enkel gebroken.

"Tijdens carnaval moeten we hier maar een ludieke invulling aan gaan geven, want ik blijf hoe dan ook Prins Carnaval”, zegt Leroy. Vorige week is hij met zijn fiets uitgegleden in de sneeuw toen hij op weg was naar zijn werk. Hij probeerde zich op te vangen met zijn voet, maar brak zijn enkel en moest mee met de ambulance.

"Toen ik aan mijn carnavalsvereniging vertelde wat er was gebeurd, brak de paniek uit. Meteen zijn de voorzitter en mijn rechterhand gekomen om te kijken hoe erg het is en wat er allemaal geregeld moet worden", gaat hij verder.

'Die klus moet geklaard worden'

"Ik moet nog minimaal vijf weken in het gips, dus we gaan carnaval helaas niet redden zonder gips", vertelt Leroy. "Het wordt wel een uitdaging om de wagen op te klimmen, omdat ik natuurlijk helemaal bovenin moet staan. Ik zal wel de nodige hulpverlening nodig moeten hebben van mijn raadsleden, want die klus die moet geklaard worden."

Ook moet hij oppassen met de drukte in de cafés. Hij verwacht dat hij wel een paar beveiligers om zich heen nodig heeft, want hij heeft wel de ruimte nodig om te staan of te zitten.

De prins heeft zich wel enigszins voorbereid: "Ik heb wel een mooi rood verbandje gekregen, de kleur van onze carnavalsvereniging De Kersepit.” Ook kan hij makkelijk het podium op bij de residentie, want er staat een liftje naast.

'Wel even wennen'

Buiten dat carnaval voor Leroy anders is door zijn gebroken enkel, mag hij die week door medicatie ook nog eens geen alcohol drinken. “Dat wordt wel even wennen, want dat wordt een nuchtere carnaval. Maar goed, dan maak ik het wel bewust mee en onthoud ik alles.”