Politie meldt woningoverval, maar 'slachtoffer' blijkt gevallen in de kroeg Het slachtoffer werd in het gezicht geslagen. (Foto: Toby de Kort)

TILBURG - De politie meldde maandagavond dat er iemand in een woning aan de Kaapkoloniestraat in Tilburg rond half tien is overvallen. De daders zouden hem hebben geslagen, zijn auto hebben gestolen en ervandoor zijn gegaan. Een half uur later meldt de politie dat er helemaal geen overval is geweest en dat het slachtoffer in het café is gevallen.

Geschreven door Rebecca Seunis

Ook werd zijn auto niet gestolen, maar stond zijn auto gewoon naast het café geparkeerd. Het onderzoek is daarmee afgerond, zegt de politie. De politie rukte groot uit voor de 'overval'. Hoe het misverstand heeft kunnen ontstaan, is nog onduidelijk.