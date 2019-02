TILBURG - De bewoner van een woning aan de Kaapkoloniestraat in Tilburg is maandagavond rond half tien overvallen. Het slachtoffer werd geslagen. De daders hebben een grijze Ford Focus gestolen en zijn daarmee gevlucht.

De politie is op zoek naar getuigen of mensen die de auto hebben gezien.

Het is niet duidelijk of het slachtoffer ernstig gewond is geraakt door de klap.