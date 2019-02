BREDA - Een gat in het wegdek van de A27 bij Breda levert dinsdagochtend veel vertraging op richting het zuiden. Dat meldt Rijkswaterstaat.

Het verkeer wordt op de plek van het gat gedwongen via de vluchtstrook te rijden. Daarom raadt Rijkswaterstat het verkeer richting Breda en Antwerpen aan om Roosendaal te volgen (A59, A16, A58).



Het is onduidelijk wanneer het wegdek weer gerepareerd is.