'Je bent eenvoudigweg onweerstaanbaar', ontroerende liefdesbrief gevonden in Vught

VUGHT - Het is inmiddels alweer een paar weken geleden. Onze verslaggever Jan Peels maakte zoals gewoonlijk zijn dagelijkse ommetje met de hond. Opeens zag hij op de stoep bij Bakkerij Den Otter in Vught een brief liggen. Het bleek een liefdesbrief, geschreven door Joep aan Pleun.

"Er kwamen allerlei vragen in me op", vertelt verslaggever Peels. "Is iemand de brief per ongeluk kwijtgeraakt? Durfde Joep de brief nog wel te geven? Heeft zij de liefdesbrief op een brute manier in de struiken gedumpt? Alles is mogelijk.''



De romantische schrijver laat in zijn brief merken dat hij tot over zijn oren verliefd is op Pleun. Zo schrijft hij: 'Ik houd van jou omdat jij het beste in mij naar boven brengt. Telkens als ik in je ogen kijk, slaat mijn hart op hol.'

Valentijn

Welk scenario het ook is, Jan Peels hoopt met heel zijn hart dat de brief terechtkomt bij de 'lieve Pleun,' voor wie de gevoelige boodschap bedoeld is. Met Valentijnsdag in het vooruitzicht is de tijd rijp om de brief te schenken aan de persoon waar hij thuis hoort. Weet jij wie de mysterieuze Joep en Pleun zijn? Laat het ons weten!





Lieve Pleun,

Ik houd van jou omdat jij het beste in me naar boven brengt.

Telkens als ik in je ogen kijk, slaat mijn hart op hol.

Je stem stelt me gerust en geeft me vertrouwen en moed.

Ik zit hier nu en probeer je te vertellen, hoe ik me voel en wat ik voor je voel.

Ik vind alleen de woorden, dat wij samen gelukkig zijn en dat ik van je hou.

Ook vraag ik niet veel, alleen jouw onvoorwaardelijke liefde.

Liefs Joep