Politie slingert tractorchauffeur voor ruim 1100 euro op de bon, 'Levensgevaarlijk voor fietsers'

TILBURG - Een duur ritje voor een tractorchauffeur in Tilburg. Terwijl hij een lading takken vervoerde, werd hij aangehouden door de politie. De lading takken die de chauffeur vervoerde, staken wel een meter uit en dat is levensgevaarlijk voor langsrijdende fietsers. De 21-jarige chauffeur kreeg een bekeuring van 900 euro.

Terwijl de man bekeurd werd, zagen de agenten dat hij ook nog een buitenspiegel miste en de andere buitenspiegel had ingeklapt. Dat leverde hem een tweede bekeuring op van 240 euro. De man mocht pas verder rijden als hij zijn lading gefatsoeneerd had en een nieuwe spiegel gemonteerd had.