Man gewond bij overval in Tilburg, hele lichaam vol kneuzingen Archieffoto: Pexels

TILBURG - Een man is zondagavond gewond geraakt bij overval op zijn huis aan de Franz Lisztstraat in Tilburg. De bewoner werd door twee mannen mishandeld. De politie is nog naar de daders op zoek.

Geschreven door Christel van der Meer

Bij de man werd zondagavond rond tien uur aangebeld. Er stond een man voor de deur die om geld vroeg. Niet veel later drong een tweede man het huis binnen. De bewoner werd vervolgens mishandeld. Volgens de politie heeft hij kneuzingen over zijn hele lijf en is hij daarvoor naar het ziekenhuis geweest. De twee mannen namen ook kledingstukken en geld van de bewoner mee. Pas maandagochtend meldde het slachtoffer zich bij de politie. Signalement

De twee verdachten zijn nog spoorloos. Een van de vermoedelijke daders zou een donkergetinte man zijn van rond de twintig jaar oud. Hij had opvallende grote ogen en zwart krulhaar en droeg een donker trainingspak. De politie is ook op zoek naar mensen die meer weten over deze overval.