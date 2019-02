Fotograaf Pieter Henket dook het regenwoud van Congo in om sprookjes te vertellen [FOTO'S]

Toen Henket 19 jaar oud was, verhuisde hij van Esch naar New York. Daar zag hij dat de Amerikaanse acteurs Robert De Niro en Philip Seymour Hoffman bezig waren om een film op te nemen. Tijdens de opnames liep hij naar ze toe om te vragen of hij stage bij ze kon lopen. “Ze lachten en zeiden dat ze me al twee weken rond de set zagen lopen. Toen mocht ik komen”, laat hij weten.

Dat was zijn grote opstap naar een bewogen carrière waarin hij besefte dat niet de filmwereld, maar de fotografie zijn passie was. Hij heeft vervolgens talrijke fotoshoots mogen doen met verschillende sterren. Hij heeft bijvoorbeeld de hoes op het debuutalbum The Fame van Lady Gaga gefotografeerd.

Naar Congo

“Maar wat ik nu heb gedaan, is veel bijzonderder dan een cd-cover van Lady Gaga fotograferen”, vertelt Henket. “Ik werd gevraagd door een NGO die met deze stam in Congo werkt om hun verhaal te vertellen in foto’s. De stam leeft in de Congo Basin, het één na grootste regenwoud van de wereld. Europa ademt grotendeels door dit regenwoud, maar dat weet bijna niemand. Dus toen dachten we: hoe kunnen we de westerse wereld deze mensen laten leren kennen?”

(Foto: Pieter Henket)

"De mythes van die stam zij nog nooit verzameld door iemand, terwijl wij daar heel veel van kunnen leren. Toen zijn wij daar met elf man heen gegaan om sprookjes te verzamelen”, gaat Henket verder. Hij is toen vier jaar lang steeds periodes van vijf weken in het regenwoud geweest, zonder elektriciteit, internet, of een douche.

“We huurden mensen in die met een brommertje van dorpje naar dorpje reden om verhalen te halen bij families. Ook zetten we een radiostation op waar mensen hun verhalen konden delen.” Helaas zijn er door de ziekte ebola veel verhalen verloren gegaan, omdat hierdoor mensen zijn overleden.

‘Wij zijn een soort aliens voor hen en zij voor ons’

“Toen we de delen van de sprookjes hadden, moesten we ze in beeld gaan brengen. Maar dat was heel lastig, want zij hebben geen sociale media en hebben dus geen referentie. Daarnaast spreken we elkaars taal niet. We zijn een soort aliens voor hen en andersom”, zegt Henket.

Als Henket sterren fotografeert, weten hun managers precies hoe ze de sterren op de foto willen. Nu legde hij het bij de Congolese mensen. Hij legde hen een sprookje voor en vroeg ze of ze konden uitbeelden hoe zij zich zouden voelen in zo’n situatie. Zo werden ze uiteindelijk ook gefotografeerd.

“We vertelden ze niet wat ze moesten doen, maar we vroegen ze wat ze zouden doen. Je krijgt zo hele natuurlijke momenten. Er zit daarom iets heel echts in de foto’s, omdat het hun verhalen zijn”, laat Henket weten. “Wij willen ons allemaal stoerder en mooier voordoen op Instagram, maar daar kennen ze dat acteren niet. Dit gaat dus veel dieper.”

(Foto: Pieter Henket)

Favoriete foto

Het verhaal van ‘De Mol en de Zon’ vindt Henket het mooiste verhaal. Bovenaan dit bericht zie je het verhaal in foto’s die Henket heeft gemaakt.

Henket vertelt dat het verhaal gaat over een vriendschap tussen een mol en een zon. De moeder van de mol ligt op sterven, dus vraagt hij aan het dorp wat hij kan doen om zijn moeder te redden. Het dorp verwijst hem naar de waarzegger, maar die is niet helemaal pluis. Dan gaat hij naar zijn beste vriend, de zon. Die zegt dat hij helaas niet kan helpen, omdat hij altijd opkomt in het oosten, ver weg van de mol vandaan. De moeder overleed en de mol wilde de zon nooit meer zien. Daarom leefde hij voortaan onder de grond en kwam hij pas boven als het nacht was en de zon weg was.

“Het verhaal wil dus zeggen: je kan van alles proberen te bepalen in de wereld, maar Moeder Natuur doet haar eigen ding”, legt Henket uit.

Thuis in Brabant

“Om de twee tot drie maanden kom ik weer in Nederland. Vanuit het vliegveld ga ik dan meteen richting Brabant”, zegt Henket. “Hoeveel ik ook van de wereld zie, Brabant blijft altijd Brabant. Ik voel me daar meteen thuis. Het gevoel van hier, dat verandert niet.”

Komende tijd is Henket druk met tentoonstellingen van de fotoserie. Vanaf eind februari is het boek Congo Tales verkrijgbaar.