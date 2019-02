Burgemeester sluit Club Fix voor de tweede keer in 10 maanden, bedrijf vindt sluiting onterecht

TILBURG - Club Fix moet acht weken dicht. Dat heeft burgemeester Weterings van Tilburg besloten. De aanleiding is een vechtpartij tijdens oud en nieuw. Vooral het buitensporige geweld dat door het personeel gebruikt werd, is aanleiding voor dit besluit.

De burgemeester baseert zijn besluit op de camerabeelden waarop de de vechtpartij is te zien. De beveiligers en de bedrijfsleider zouden vechten met bezoekers en de beveiligers rennen achter de bezoekers aan als zij weggaan. Daarbij neemt de burgemeester de club ook kwalijk dat zij deze vechtpartij niet zelf gemeld hebben bij de politie, want dat is wel de afspraak.

Club Fix betreurt het besluit van de burgemeester. De organisatie ontkent dat het personeel betrokken is geweest bij de vechtpartij die in de nacht van oud op nieuw ontstond tussen beveiligers en bezoekers. Deze beveiligers werken voor een externe organisatie. Zij zijn door hun werkgever op non-actief gesteld zo lang het onderzoek naar de toedracht van de gebeurtenissen nog loopt. Over de bedrijfsleider zegt de club : 'Hij heeft op geen enkel moment fysiek contact gezocht met de bezoeker. Er is dus ook geen sprake van maatregelen die naar hem toe zijn genomen'.

Wapen

Het is niet de eerste keer dat de club dicht moet, In april 2018 was er een sluiting voor zes weken. Ook toen was de aanleiding een vechtpartij. Die liep zo uit de hand dat de politie een waarschuwingsschot loste. Bij die vechtpartij werd ook een wapen gevonden.

Deze keer is de sluiting twee weken langer. Dat doet de burgemeester enerzijds om de club de kans te geven orde op zaken te stellen, anderzijds om er zeker van te zijn dat het er de komende maanden in ieder geval rustig is.

Op orde

De club geeft aan dat ze haar zaakjes al op orde heeft. "Bij incidenten volgen wij altijd onze veiligheidsprotocollen zoals ook in deze situatie." laat de organisatie weten. De gemeente geeft aan dat de club na de vorige sluiting inderdaad de zaken op orde had toen ze weer open gingen.

Club Fix kan nog in beroep gaan tegen de beslissing van de burgemeester en is zich er op aan het beraden of ze dit inderdaad gaat doen.