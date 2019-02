Wim deelt twee keer per week soep uit: 'Ik wil dat mensen elkaar groeten'

Wim is bezig met het opzetten van Stichting Soepproject BoZ. Er hebben zich al wat vrijwilligers bij hem aangesloten, maar er kunnen er nog wel een paar bij vertelt hij: "Dit is nog maar het begin. Het moet groter worden, zodat we nog meer mensen soep kunnen geven."

'Dat is een vieze oude man'

Een gesprek met een dakloze bij de supermarkt zette hem een tijdje geleden aan het denken: "Die man was aan het huilen en vertelde me dat er een vrouw voorbij liep met een kindje van een jaar of zeven. Het kindje groette dus die man zei goedendag terug. Vervolgens pakt de moeder het kindje en zegt: 'Dat is een vieze oude man, daar mag je nooit meer wat tegen zeggen.' Dat was voor mij de aanleiding. We zijn toch allemaal gewoon mensen?"

De bakfiets waar Wim op rijdt is honderd jaar oud en rijdt nogal zwaar. Hij wil in de toekomst graag een nieuwe, maar vooralsnog is het twee keer per week aanpoten geblazen. Gelukkig weet hij waar hij het voor doet: "Ik wil graag dat mensen elkaar weer groeten. Iedereen zou elke dag een praatje moeten maken met iemand die ze niet kennen."