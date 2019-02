Groot verlies voor Etten-Leur, vertellen buurtbewoners na verwoestende brand: 'Dit is echt zonde'

ETTEN-LEUR - Na de hevige brand in Etten-Leur die maandag het partycentrum van De Hoge Neer verwoestte, waren dinsdag verschillende mensen op de been om te kijken wat er nog overeind staat. Volgens de toeschouwers is het een groot verlies voor de stad. 'Dit was de leukste feestlocatie in Etten-Leur.'

"Ik heb hier zelf mijn trouwfeest gegeven. Dus dit is wel een plek met een bepaalde herinnering", vertelt een van de Etten-Leurenaren die dinsdag voorbij het pand aan de Hoge Neerstraat loopt. De grote, open ruimte waar ooit een feestzaal stond, is nu gevuld met zwartgeblakerde brokstukken en afgezet met hekken.

"De feestzaal is er niet meer. We kunnen nooit meer terugkijken. De foto's en de filmpjes hebben we gelukkig nog, maar we kunnen nooit meer kijken hoe het eigenlijk was."

Brand onder rieten kap

Het vuur ontstond maandagochtend even na half acht onder de rieten kap van het gebouw. In eerste instantie werd nog geprobeerd om te voorkomen dat de brand oversloeg naar de kap. De brandweer koos er op een gegeven moment voor om het gebouw gecontroleerd te laten uitbranden.

Terwijl ze haar hondje uitlaat, kijkt een buurtbewoonster naar de brokstukken die nu op de plek liggen van het voormalige partycentrum. "Ja, daar werden regelmatig feesten gegeven, bruiloften en dergelijke", vertelt ze. "Mijn zus heeft bijvoorbeeld haar bruiloft daar gehad."

'Verlies voor Etten-Leur'

"Dit is echt heel erg jammer. Dit is echt zonde", zegt een vrouw die tijdens haar lunchpauze een ommetje maakt. "Ik ben heel benieuwd hoe dit heeft kunnen plaatsvinden. Want wat er nou precies gebeurd is, geen idee."

De brandweer doet nog onderzoek naar de oorzaak van de brand. Burgemeester Miranda de Vries liet al eerder via Twitter weten dat het een verlies is voor Etten-Leur. De gemeente heeft ondertussen een brief verstuurd aan buurtbewoners van de omringende wijk.