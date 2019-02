Lisa (15) doet mee aan klimaatmars in Den Haag, ondanks dat ze dan moet nablijven op school

EINDHOVEN - “Ik blijf vrijwillig na als scholier. Dan moet er wel écht iets aan de hand zijn, of niet?” De 15-jarige Lisa van der Geer gaat donderdag hoe dan ook naar een klimaatmars in Den Haag. De Eindhovense leerlinge gaat demonstreren om de politiek te overtuigen een beter klimaatbeleid te voeren.

Het klimaat is een belangrijk onderwerp voor Lisa. Ze eet vegetarisch en is ruim een jaar lid van de Milieudefensie. Daar is ze bijvoorbeeld ‘luchtwachter’ en voert ze actie tegen luchtvervuiling. Ze vindt het tijd dat de regering, maar ook anderen, nu wat gaan doen.

“Vooral de politici, uiteraard. Die willen populair blijven en geen klimaatmaatregelen opleggen. Maar ook andere volwassenen, hoor. Die blijven gewoon dat extra stukje vlees in de supermarkt pakken omdat het zo goedkoop is”, vertelt ze. “Ik vind het vervelend dat volwassenen mijn toekomst verpesten. Zo moeilijk is het allemaal niet: gebruik gerecycled papier, douche minder lang, zet de verwarming wat lager, eet minder vlees en pak niet overal de auto voor.”

Wel of geen spijbelen?

Nederlandse scholieren komen donderdag samen op het Malieveld in Den Haag om te demonstreren tegen verdere klimaatverandering. Ze blijven weg van school om hun stem te laten horen. Volgens Lisa ziet haar school, het Lorentz Casimir Lyceum in Eindhoven, dit ‘gewoon’ als spijbelen. Ze zal daarom moeten nablijven als ze naar de klimaatmars gaat.

Op veel andere scholen, zoals het Theresialyceum in Tilburg, gaan ze donderdag wat soepeler met de regels om. Leerlingen moeten daar een handgeschreven motivatiebrief maken en die laten ondertekenen door hun ouder(s) als ze jonger zijn dan 18 jaar. Als die brief voor donderdagochtend aan de conciërge gegeven is, wordt het niet als ‘ongeoorloofd verzuim’ gezien.

Lisa vindt het niet erg dat haar school er anders mee omgaat. De 4 vwo-leerlinge gaat samen met vijf of zes andere leerlingen van haar school. “Juist door straf te krijgen, laten we zien dat dit voor ons echt belangrijk is. Het gaat hier om langetermijnplanning van de politiek. Dat is heel moeilijk, ik weet hoe dat is als scholier. Maar het moet wel gebeuren. Jullie zijn degenen die macht hebben. Gun mij ook mijn toekomst.”