Overval op cafetaria Goirle: dader zonder buit ervandoor

GOIRLE - Een jongeman heeft dinsdagavond rond kwart over acht geprobeerd om cafetaria 't Brilleke aan de Emmastraat in Goirle te overvallen. Hij probeerde dat met een mes. Het personeel liet zich echter niet bang maken, zegt de politie.

De dader liep zonder buit de zaak uit. Hij is het buitengebied ingevlucht. Rond een uur of negen kwam de burgemeester om de ondernemer een hart onder de riem te steken. De Emmastraat is voor een deel afgesloten omdat er wordt gezocht naar het mes.