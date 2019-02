Nog nooit zoveel klachten over vliegbewegingen Eindhoven Airport, vooral uit Son en Breugel

EINDHOVEN - Het aantal klachten dat over Eindhoven Airport is gedaan is nog nooit zo hoog geweest als afgelopen jaar. Bijna 45.000 klachten werden ingediend. In 2017 waren dat er nog bijna 29.000. Dat blijkt uit cijfers van Commissie Overleg en Voorlichting Milieu, onderdeel van Defensie.

Ook het aantal melders steeg. Vorig jaar vonden 2532 melders hun weg op het digitale klachtenformulier. Een jaar daarvoor waren het er 1582.

Meer dan 500 per persoon

Wat verder opvalt is dat het aantal klagers dat per kwartaal meer dan vijfhonderd klachten indiende is gestegen. In het laatste kwartaal van 2018 hadden zes mensen gezamenlijk bijna 3500 keer geklaagd. In 2017 was er 1 persoon die 585 keer had geklaagd.

Ook in het derde en tweede kwartaal van vorig jaar waren er zes mensen die meer dan vijfhonderd keer van zich lieten horen. Toen waren dat respectievelijk 4910 en 6708 klachten. In het eerste kwartaal waren het vier personen die samen goed waren voor 3687 klachten.

Son en Breugel hardst gestegen

De meeste meldingen kwamen, net als in 2017, uit Eindhoven. Maar het aantal meldingen dat uit Son en Breugel kwam, is vooral gestegen. In het laatste kwartaal van 2017 kwamen er 66 meldingen uit die gemeente, in hetzelfde kwartaal een jaar later maar liefst meer dan 1500.