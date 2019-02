Zes jaar en tbs geëist tegen man, agent met mes bijna doodgestoken in Helmond

DEN BOSCH - Zes jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging. Dat eiste de officier van justitie woensdag in de rechtbank in Den Bosch tegen een man, die in november 2017 in Helmond een agent bijna zou hebben doodgestoken. De verdachte, die psychische problemen heeft, was zelf niet in de rechtszaal.

Agent Martin dacht dat het eind nabij was toen hij werd geraakt, zei hij tijdens de zitting. Hij huilde toen hij vertelde hoe de steekpartij aankwam bij zijn familie. Ook zijn vrouw en kinderen waren in tranen.

Even was het de vraag of de zaak wel kon worden behandeld. De verdachte, die wordt beschuldigd van poging tot doodslag, was namelijk niet aanwezig. De rechter vond de voortgang belangrijker, ook omdat de verdachte al vaker heeft gezegd er niet bij te willen zijn. Volgens zijn advocaat kan zijn cliënt niet met de spanning omgaan.

Verwarde toestand

Terug naar november 2017: de agent werd neergestoken toen hij naar een flatwoning aan de Kasteel-Traverse in Helmond was gekomen om te bemiddelen bij een conflict. De bewoner, die oorspronkelijk uit Polen afkomstig is, was die dag in verwarde toestand. De man draaide door nadat hij uit zijn huis werd gezet. Toen de gewaarschuwde politieman aanbelde, werd hij meteen in zijn hals gestoken.

Na de steekpartij kwamen collega's van de agent massaal naar het flatgebouw. Ze konden de verdachte aanhouden met pepperspray. Ondertussen werd het slachtoffer snel naar een ziekenhuis gebracht. Hij onderging meteen een spoedoperatie aan zijn keel.



De agent is inmiddels weer aan het werk als operationeel leider en officier van dienst, maar de steekpartij heeft een flinke impact gehad. Zo moest hij verschillende operaties ondergaan en verliep het herstel moeizaam. Ook zijn vrouw en kinderen hebben het zwaar met de gevolgen van de steekpartij.

LEES OOK: Neergestoken agent in Helmond heeft flinke halswond, maar is buiten levensgevaar

'Verdachte voelde zich in de steek gelaten'

Tijdens de rechtszaak werd duidelijk dat de verdachte al eens heeft verklaard dat hij zich niet kan herinneren dat hij de agent heeft gestoken. Het was ook niet zijn bedoeling om hem aan te vallen.

De verdachte was erg boos over de uithuiszetting. Hij voelde zich in de steek gelaten. Hulpverleners hadden een andere woonvorm aangeboden en een afspraak gemaakt, maar daar heeft de verdachte zich nooit gemeld. De man blijkt al jaren in diverse instellingen hebben doorgebracht.

'Beter omgaan met spanningen'

Agent Martin heeft zijn passie voor het politiewerk niet verloren, zo liet hij tijdens de zitting weten. Hij kijkt ernaar uit om weer helemaal aan het werk te gaan. De politieman sprak verder de hoop uit dat de verdachte, zijn belager, in toekomst beter kan reageren op spanningen.



Volgens de advocaat van de verdachte voelde de cliënt dat hij onder vuur lag door aandacht in de media. Dat heeft hem wel wat gedaan, aldus de raadsman. Bij elk gesprek zou hij hebben gevraagd hoe het met het slachtoffer is.

Dat juist een agent werd gestoken, was volgens de advocaat toeval: "Het had net zo goed iemand anders kunnen zijn." Hij zei verder nog dat zijn cliënt snapt dat hij straf moet krijgen, maar tbs met dwangverpleging vindt de advocaat te zwaar. Met minder strenge maatregelen zou zijn cliënt weer deels zelfstandig kunnen functioneren, aldus de raadsman.