'Lichte paniek' in Papgat: de jeugd viert steeds minder carnaval in het eigen dorp

SINT OEDENRODE - ‘De papketel raakt leeg, is dit het einde van Papgat?’ Er golft een wanhoopskreet over het internet. Afzender is Carnavalsstichting Papgat, de carnavalsvereniging uit Sint-Oedenrode. Wat is er nodig om de jeugd carnaval te laten vieren in hun eigen dorp.

Nee hoor, carnavalminnend Papgat zit niet met de handen in de pruik en er is niemand de wanhoop nabij. "Maar het is wel tijd om wat te doen", vertelt Frank van de Brand, president van Carnavalsstichting Papgat: “Ik denk dat het overal onder druk staat. Festivals rukken op en we merken dat we de aansluiting met de jeugd tussen 16 en 26 aan het verliezen zijn. "

Herkenbaar

Het probleem is in meer dorpen tijdens carnaval merkbaar. Jeugd zoekt de carnavals-stap-scene in de grote steden op in plaats van carnaval in eigen dorp te vieren. "We hebben een heel mooi carnaval hier, maar we willen zorgen dat het in de toekomst ook zo blijft. "We willen om te beginnen voor de komende tien jaar ons carnaval veiligstellen."

Rooise jongeren is gevraagd om te kijken hoe ze hun leeftijdsgenoten het best kunnen bereiken. De jeugd wordt met vlogs opgeroepen om te komen meepraten over het carnaval in Papgat.





#reddervanpapgat

Wie weet het beste wat carnaval interessant maakt voor de stappende jongere? De jeugd zelf. De stichting gaat het eens andersom doen. Niet praten over, maar praten met. Ondernemers maar vooral ook jeugd gaat samen brainstormen om te kijken hoe het carnaval zo georganiseerd kan worden zodat een taxirit naar Oeteldonk of Lampegat niet meer nodig is.

Van de Brand: “We doen dat op neutraal terrein, in het oude gemeentehuis en met een professioneel gespreksleider die vaker brainstormsessies leidt. Het moet een soort referendum worden, een brainstorm. We horen graag wat zij een goede wijze van carnaval vieren vinden. Daarna gaan we die ideeën uitwerken, kijken wat de hoogste prioriteit heeft en wat uitvoerbaar is.”