Man bekneld onder zware stellages bij bedrijfsongeval in Westerhoven De man raakte bekneld onder zware stellages (foto: Jozef Bijnen/SQ Vision Mediaprodukties)

WESTERHOVEN - Een 55-jarige man is woensdagochtend slachtoffer geworden van een bedrijfsongeval aan de Heijerdijk in Westerhoven. Hij is met zijn benen bekneld geraakt onder hele zware stellages met buizen.

Geschreven door Michelle Peters

Het ongeluk gebeurde bij constructiebedrijf Coppens. De stellages met de zware buizen erin vielen op zijn benen. De brandweer probeert hem nu te bevrijden. De man is verder nog goed aanspreekbaar. Een traumahelikopter is geland om hulp te verlenen.