Man raakte bekneld onder zware stellages bij bedrijfsongeval in Westerhoven De man raakte bekneld onder zware stellages (foto: Jozef Bijnen/SQ Vision Mediaprodukties)

WESTERHOVEN - Een 55-jarige man is woensdagochtend slachtoffer geworden van een bedrijfsongeval bij constructiebedrijf Coppens in Westerhoven. Hij is met zijn benen bekneld geraakt onder zware stellages met buizen. Na een behandeling in het ziekenhuis 'loopt hij gewoon weer rond'.

Geschreven door Michelle Peters

Het ongeluk gebeurde aan de Heijerdijk in Westerhoven. "Hij heeft echt heel veel geluk gehad", stelt een medewerker van het bedrijf. "Hij is net uit het ziekenhuis en kwam hier zelf aangelopen om te vertellen dat het allemaal goed gekomen is." De stellages met de zware buizen vielen op zijn benen. De man was goed aanspreekbaar terwijl de brandweer hem probeerde te bevrijden. Ook was er een traumahelikopter geland om hulp te verlenen.