Zeker 7000 euro schadevergoeding slachtoffers chroom-6, zieken krijgen meer

TILBURG - De mensen die werden blootgesteld aan chroom-6 tijdens het schuren van museumtreinen in Tilburg krijgen een schadevergoeding van zevenduizend euro. Mensen die ziek zijn geworden krijgen daar nog een bedrag bovenop variërend van 5000 tot 40.000 euro. De gemeente Tilburg en NedTrain, een dochteronderneming van de NS, worden verantwoordelijk gehouden voor het veroorzaakte leed.

De gemeente en NS hebben afgelopen donderdag en woensdag 'intensief overleg gevoerd' en kwamen samen tot deze regeling. "Ik sta hier met een groot gevoel van schaamte. Ik zeg niet veel nieuws als ik zeg dat wij allemaal enorm veel steken hebben laten vallen", zei Roger van Boxtel, president-directeur van de NS, tijdens een persconferentie. De regeling kost in totaal 10 miljoen euro. De gemeente Tilburg en de NS betalen allebei de helft.

Er wordt ook een deskundigenpanel opgericht. Daar kunnen slachtoffers terecht als ze vinden dat ze recht hebben op meer schadevergoeding, omdat ze bijvoorbeeld niet meer kunnen werken. Het panel geeft advies aan de gemeente, zodat de betrokkenen niet in lange procedures terechtkomen.

Ook komt er een steunpunt, waar slachtoffers lotgenoten kunnen ontmoeten en terecht kunnen voor een luisterend oor.

'Schamel bedrag'

Selime Yörük is een van de slachtoffers. Zij vindt het een schamel bedrag. "In Amerika krijgen ze het hele bedrag van 10 miljoen. Ik had meer aan 20.000 gedacht, het bedrag wat asbestslachtoffers krijgen." Rob Bedaux, de advocaat van de slachtoffers, wilde een schadevergoeding van 8000 euro per persoon.





"Voor veel mensen zal 7000 te weinig zijn, zeker als je er lang hebt gewerkt. Voor mensen die er kort hebben gewerkt is het veel. Ik ben blij dat er een deskundig panel komt, dat slachtoffers kan helpen bij het bewijzen van hun gezondheidsklachten. Over de schadevergoeding die je krijgt bij ziekte kan ik nog niets zeggen", zegt Remco Op ‘t Hoog.

Een van de mensen die een hele tijd in de werkplaats van NedTrain heeft gewerkt is Fons Tannenbaum. Hij vindt het bedrag een lachertje en beschamend. “Het is 10 à 15 jaar je ogen risico van de ziektekosten en als je eerder dood gaat betaal je er de DELA van. Ik vind het dieptriest.”









Verf afschuren

Een onafhankelijk commissie concludeerde vorige week dat de gemeente en NedTrain verantwoordelijk zijn voor het leed van 800 Tilburgse werklozen, die in ruil voor hun uitkering oude treinstellen moesten afschuren. In de verf van die treinstellen zat het kankerverwekkende chroom-6.

NedTrain bleek al die tijd te weten hoe gevaarlijk chroom-6 is, maar heeft dat nooit doorgegeven aan de gemeente Tilburg en aan het re-integratiebedrijf tROM die de werklozen aan het werk zette. Maar ook de gemeente Tilburg heeft flinke steken laten vallen. Ze hadden veel strenger de Arboregels moeten naleven en onderzoek moeten laten doen naar de samenstelling van het schuurstof. Maar vooral de manier waarop er omgegaan werd met de werklozen binnen tROM werd afgekeurd. Ze werden veel te hard aangepakt en ook de leiding in de werkplaats werd aan haar lot overgelaten.

Vakbond

De FNV maakte woensdag bekend dat vakbond een onderzoek wil naar waar in Nederland nog meer met chroom-6 gewerkt wordt. Ook zou er een landelijk compensatiesysteem moeten komen voor slachtoffers. Volgens vice-voorzitter Kitty Jong van FNV laat deze zaak zien dat actie nodig is. "Dit kan zo niet langer. We strompelen van incident naar incident."

De Tilburgse gemeenteraad moet het voorstel van het college van B en W nog goedkeuren. Dat doet ze op maandag 18 februari. Komende maandag mogen de chroom-6-slachtoffers inspreken in de raad.