Vrouw (46) rijdt tegen boom en raakt zwaargewond bij ongeluk in Rijen

RIJEN - Bij een ongeluk op de N282 (Breda-Tilburg) is een vrouw uit Den Haag zwaargewond geraakt. Ze botste in Rijen met haar auto tegen een boom.





Door nog onbekende oorzaak begon de auto woensdagochtend ineens te slingeren, meldt de politie. De auto kwam tegen de boom tot stilstand. De vrouw zat bekneld en de brandweer heeft haar moeten bevrijden. Er kwamen meerdere ambulances en een traumahelikopter te hulp. De weg was na het ongeluk een tijdje afgesloten.

De vrouw is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze er precies aan toe is, is niet bekendgemaakt.